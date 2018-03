Voetbalbond zet rapper Damso toch aan de kant

Na de hetze van de voorbije dagen over de keuze voor rapper Damso om het WK-lied voor de Rode Duivels te schrijven, heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beslist de samenwerking met de rapper stop te zetten. "Jammer genoeg impliceert dit dat er geen officieel WK-lied zal komen", klinkt het in een persbericht.

Het was de Vrouwenraad die eiste dat de samenwerking werd stopgezet vanwege de expliciete teksten van de rapper.

"De KBVB ziet af van haar keuze voor Damso als schrijver van het officiële WK-lied voor de Rode Duivels in Rusland. We betreuren ten zeerste de maatschappelijke controverse die de afgelopen dagen is ontstaan. Die controverse staat haaks op alles waarvoor we als KBVB willen staan en leidt de aandacht af van alle waarden die we hoog in het vaandel dragen. Daarom hebben we, in onderling overleg, besloten de samenwerking met Damso te beëindigen", klinkt het in een persbericht.

Voetbalbond verontschuldigt zich

De voetbalbond verontschuldigt zich ook voor wie zich beledigd voelt naar aanleiding van de keuze voor Damso. "De KBVB vertegenwoordigt zowat alle geledingen binnen onze samenleving. Mannen en vrouwen. Jongeren en senioren. Autochtoon en allochtoon. We zijn er als KBVB immers rotsvast van overtuigd dat voetbal de kracht heeft om mensen te inspireren en te verbinden. Voetbal in het algemeen en de Rode Duivels in het bijzonder horen samenhorigheid en verbondenheid uit te stralen. Ook respect, integriteit en anti-discriminatie zijn voor de KBVB de hoogste prioriteit."

Tot slot neemt de KBVB de volledige verantwoordelijkheid op voor de controverse en commotie die ontstaan is. "We nemen dit zeker mee als een belangrijke en waardevolle les voor de toekomst en als een aanmoediging om onze positieve waarden met nog meer overtuiging uit te dragen."

De hetze over rapper Damso was ontstaan nadat de Vrouwenraad een open brief had geschreven aan de sponsors aan de Rode Duivels. De Vrouwenraad ergerde zich aan de expliciete teksten van de rapper, die volgens haar bol zouden staan van "afkeer, minachting en verbaal geweld tegenover vrouwen".

Lees meer:

Bekijk ook: