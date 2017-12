Virgil Van Dijk is duurste verdediger ooit

De wintermercato staat voor de deur en dus kan de transfergekte opnieuw beginnen. Liverpool heeft bekend gemaakt dat het Virgil Van Dijk voor 84,5 miljoen euro wwegkoopt bij Southampton. Dat maakt van de Nederlander de duurste verdediger ooit.

Van Dijk staat al langer in de belangstelling van verschillende Engelse topclubs, maar Liverpool heeft de Nederlandse verdediger met een monsterbod weggekaapt. Van Dijk kan er bovendien zo’n 200.000 pond per week gaan verdienen.

Het vorige record van duurste verdediger staat met 40 miljoen euro op naam van Leonardo Bonucci. Die ging toen van Juventus naar AC Milan. Ter vergelijking: Manchester United betaalde afgelopen zomer 85 miljoen euro voor Romelu Lukaku.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



