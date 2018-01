Vermaelen twee weken buiten strijd

Opnieuw pech voor Thomas Vermaelen. De verdediger van FC Barcelona moest zondagavond het veld vroegtijdig verlaten met een blessure aan de hamstrings en zal ongeveer twee weken aan de kant staan.

'The Verminator’ was een vaste waarde geworden onder trainer Ernesto Valverde en ook tegen Real Betis startte hij in de basis. Hij begon goed aan de wedstrijd maar in de 39ste minuut sloeg het noodlot opnieuw toe. Vermaelen greep na een sprint naar de hamstrings en moest gewisseld worden.

Na testen is gebleken dat het gaat om een blessure aan de linkerhamstring. De verdediger zal ongeveer twee weken in de lappenmand liggen.

Jammer, jammer, jammer! @ThomasVermaelen moet met een blessure vroegtijdig naar de kant! #BetisBarça pic.twitter.com/4qBrnODp9Z — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 januari 2018

De blaugrana wonnen de wedstrijd uiteindelijk nog met 5-0 na doelpunten van Rakitić, Suárez (2) en Messi (2).