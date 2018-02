Vermaelen terug fit

Het ziet ernaar uit dat Rode Duivel Thomas Vermaelen eindelijk verlost is van zijn blessure. Barcelona kon drie weken niet rekenen op de verdediger nadat hij een scheurtje in zijn hamstring had opgelopen. Nu Gerard Piqué mogelijk enkele wedstrijden niet mag spelen, kan dit opnieuw speelkansen voor de Belg betekenen.

Piqué riskeert namelijk een schorsing na de wedstrijd tegen Espanyol. De Catalaan vierde zijn late gelijkmaker door zijn vinger voor zijn mond te houden en daarmee de rivaliserende supporters uit te dagen. De Spaanse voetbalbond heeft een onderzoek geopend naar het incident.

De timing van Vermaelen kan daarom niet beter. Als Barcelona Piqué enkele wedstrijden moet missen in de competitie, betekent dat dat de deuren naar het eerste elftal terug volledig openstaan voor de Rode Duivel. Ondertussen traint hij al terug mee en is hij fit voor de komende wedstrijd tegen Eibar. Dat melden de Spaanse media. Volgende week neemt de Blaugrana het in de Champions League op tegen Chelsea.