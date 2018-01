Vermaelen krijgt nieuwe concurrent

FC Barcelona heeft zich donderdag versterkt met de Colombiaan Yerry Mina, een nieuwe concurrent voor Thomas Vermaelen. De centrale verdediger komt over van het Braziliaanse Palmeiras en tekende in Nou Camp een contract tot medio 2023.

Barcelona deelde mee dat de kostprijs 11,8 miljoen euro bedroeg en dat er in zijn contract een opstapclausule van 100 miljoen euro werd opgenomen. Voor de Catalanen is Mina de tweede wintertransfer, na recordaankoop Philippe Coutinho.

Mina kwam sinds juli 2016 tot 33 optredens (en 8 goals) voor Palmeiras. De 23-jarige verdediger moet een concurent worden voor Thomas Vermaelen. De Rode Duivel kreeg woensdag ook al te horen dat zijn concurrent Samuel Umtiti op de weg terug is na een hamstringblessure.

Voordien was Mina in eigen land aan de slag bij Deportivo Pasto (2013-2014) en Santa Fe (2014-2016). Met Santa Fe veroverde hij in 2015 een Colombiaanse titel en de Copa Sudamericana. De verdediger maakte in juni 2016 zijn debuut voor het nationale elftal van Colombia en kwam sindsdien tot 9 caps (en 3 goals).