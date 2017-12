Vermaelen: "Hier droom je van als kind"

52 jaar na Fernand Goyvaerts startte Thomas Vermaelen zaterdagmiddag in de Clasico. De Rode Duivel won die ook met Barcelona, het werd 0-3 in Madrid. “Dit is iets waar je als kleine jongen alleen maar van droomt”, reageerde hij bij de collega’s van Eleven Sports.

Vermaelen speelde vooral een sterke tweede helft tegen Real Madrid. “In de eerste helft stonden we best wel onder druk en hebben we hard moeten werken om de nul te houden. Dat is gelukkig ook gebeurd. In de tweede helft speelden we beter in balbezit en konden we kansen creëren en dan ga je van het veld met een 0-3-overwinning. Beter kan het niet zijn.”

“Blijf in januari”

De Rode Duivels krijgt de laatste weken weer heel wat speelkansen, onder meer door de blessure van Umtiti. “Maar het zal nooit makkelijk zijn om hier elke wedstrijd te spelen. Elke speler, concurrent is hier van wereldkwaliteit. Ik blijf hard werken en ga ook niet weg tijdens de winterstop.”