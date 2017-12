Verklapt Nike transfer Coutinho?

Verhuist Philippe Coutinho deze winter naar FC Barcelona? Op die vraag heeft Nike, de officiële kledijsponsor van de Catalanen mogelijks een antwoord gegeven. Gisterenavond verscheen dit bericht op hun website. “Philippe Coutinho is klaar om Camp Nou in vuur en vlam te zeten.”

Nike bood zelfs de mogelijkheid om een gepersonaliseerd truitje van Coutinho te laten drukken. Het bericht is ondertussen al opnieuw verwijderd, maar op sociale media is het wel opgepikt. Het is nu maar de vraag of Nike een blunder van formaat gemaakt heeft of als hackers het bericht op de site geplaatst hebben. Hoe dan ook, de geruchten dat Coutinho naar Barcelona verhuist zijn opnieuw toegenomen.

Deze zomer trok Barça al nadrukkelijk aan de mouw van de 25-jarige Braziliaan, maar Liverpool hield toen het been stijf. De Catalanen zullen deze winter wellicht een nieuwe poging ondernemen en als we Nike mogen geloven, zullen ze daar ook in slagen. Afwachten dus.