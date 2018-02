Vanmechelen tekent bij PSG

Davinia Vanmechelen heeft een toptransfer te pakken. De Red Flame tekent een contract voor twee en een half jaar bij Paris Saint-Germain. Vorig jaar speelde die Franse club nog de finale van de Champions League vrouwenvoetbal.

Proud to be a player of PSG https://t.co/82QIW72yR9 — Davinia Vanmechelen (@DavVanmechelen) 31 januari 2018

Vanmechelen, nog altijd maar 18 jaar oud, is een voetbaltalentje. Tot en met vorig seizoen speelde ze bij Standard waar ze twee keer de titel pakte, vorig seizoen assistkoningin werd en de Sparkle won voor Belofte van het Jaar in de Belgische Super League. Afgelopen zomer maakte ze de overstap naar Racing Genk, maar tegen PSG kon ze geen neen zeggen.

“Ik ben inderdaad nog jong, maar ik krijg hier een mooie mogelijkheid om verder te groeien in Parijs. Met mijn nieuwe club hebben we mooie doelstellingen voor de komende maanden en jaren.” PSG staat momenteel tweede in de Franse eerste klasse. Die plaats geeft recht op een ticket voor de Champions League.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Davinia Vanmechelen La jeune attaquante belge est désormais liée au club Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2020 https://t.co/SuGmSoBmt2 pic.twitter.com/mpU9GwbxRU — PSG Féminines (@PSG_Feminines) 31 januari 2018

