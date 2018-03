Vanhaezebrouck: "Winst voor de voorzitter"

Landskampioen Anderlecht won vanmiddag met 2-1 van Antwerp, en verstevigt zo zijn tweede plaats. “Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben voor de voorzitter”, zegt Anderlecht-coach Vanhaezebrouck.

Voor Roger Vanden Stock was het zijn laatste wedstrijd als voorzitter. “We wilden de voorzitter een afscheid geven dat hij verdiende. En dat hebben we gedaan. Maar we moeten ook in de Play-Offs blijven doorduwen, zodat hij met trots kan terugkijken op dit moeilijke seizoen”, eindigt Vanhaezebrouck.

De wedstrijd begon catastrofaal voor paars-wit. Al na drie minuten pakte Leander Dendoncker een rode kaart voor een trekfout. Toch kon Teodorczyk er met een kopbal 1-0 van maken. Net voor rust maakte Limbombe 1-1 gelijk.

Ganvoula schonk Anderlecht de overwinning met een doelpunt vanop de stip. Trebel pakte tien minuten voor tijd nog rood voor een tackle. Maar de thuisploeg kwam niet meer in de problemen.

Geen Play-Off 1

Vooraf kon Antwerp nog hopen op een plaats in Play-Off 1. Al moest het dan al rekenen op een misstap van Standard en Kortrijk. Maar Antwerp strandt uiteindelijk op de achtste plaats.

“Nu heerst er toch wel een gevoel van ontgoocheling. Maar laat ons duidelijk zijn: het is niet vandaag dat we Play-Off 1 verliezen”, geeft Antwerp-coach De Decker eerlijk toe.