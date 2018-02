Vanhaezebrouck: "Al met Coucke gepraat"

Op de persconferentie blikte Hein Vanhaezebrouck vooruit op de match van zondag tegen Moeskroen. Bijna-voorzitter Marc Coucke zit dan al in de tribune. “We hebben elkaar al gehoord, maar de inhoud van dat gesprek blijft tussen ons”, zegt de trainer.

Met de toekomstige overdracht van het voorzitterschap hoopt Vanhaezebrouck op sportieve beterschap. “Veel kon hij nog niet doen, maar we kijken er wel naar uit om de stap te zetten. In de huidige situatie is het afwachten naar de intrede van Coucke.”

Onduidelijkheid

“De onduidelijkheid die er nu hangt is geen goede factor. Een aantal spelers zijn er duidelijk mee bezig, en dat werkt negatief”, zegt de trainer van paars-wit.

Na een 3 op 15 hoopt paars-wit zondag nog eens te winnen. Leander Dendoncker keert terug uit schorsing. Kums en Trebel trainden deze week al twee keer mee en raken waarschijnlijk fit.

Zaak-Deschacht

De verwijzing van Olivier Deschacht naar de B-kern blijft gelden. Ook zondag is er voor Deschacht nog steeds geen plaats in de selectie. “De duur van de sanctie was onbepaald. Ik zal een beslissing nemen als die genomen moet worden”, eindigt Vanhaezebrouck.