Vanden Stock stopt als voorzitter Pro League

Roger Vanden Stock heeft als voorzitter van de Pro League zijn ontslag ingediend. "Op mijn 75ste is de tijd gekomen om te stoppen."

Dat kondigde hij aan op de vergadering van de Pro league omtrent een mogelijke competitiehervorming. "Ik denk dat het genoeg geweest is voor mij als voorzitter van de Profliga. Iemand anders zal het moeten doen", aldus Vanden Stock. Over de opvolger wordt op de algemene vergadering in juni beslist.

"Ik blijf liefhebber van voetbal en van mijn club"

Vanden Stock geeft dit weekend ook het voorzitterschap van RSC Anderlecht door aan Marc Coucke. Paars-wit zal echter nog geen volwaardig afscheid nemen, aangezien de volledig overdracht nog niet volledig in orde zou zijn dit weekend.