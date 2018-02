Vanavond duurste duel aller tijden

In de Champions League wordt vanavond de duurste wedstrijd aller tijden gespeeld. Financiële grootmachten Real Madrid en Paris Saint-Germain nemen het tegen elkaar op in de achtste finale. Het verwachte elftal uit Parijs is het duurste, met bijna 570 miljoen euro. Madrid betaalde ongeveer 350 miljoen voor hun elftal.

Die 570 miljoen euro is er grotendeels gekomen door de aankoop van Neymar in de vorige transferperiode. PSG betaalde 222 miljoen euro voor de Braziliaanse aanvaller, goed voor bijna de helft van de waarde van het elftal vanavond dus. Mbappé, die momenteel gehuurd wordt van Monaco, kunnen de Parijzenaars op het einde van het seizoen aankopen voor een bedrag dat kan oplopen tot 180 miljoen euro. Via die constructie probeert de Franse grootmacht binnen de financiële regels van de FIFA te blijven.

Recordbrekers van Madrid

Ook de Koninklijke is niet vies van geld uitgeven. Maar liefst vijf keer brak Real Madrid het record voor duurste transfer ooit. Cristiano Ronaldo en Gareth Bale, die meer dan waarschijnlijk zullen spelen, behoren tot die recordbrekers. Samen zal het totale bedrag van de verwachte selecties op ongeveer 912 miljoen euro neerkomen.

