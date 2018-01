Van Persie keert terug naar Feyenoord

Feyenoord heeft voor een straffe transfer gezorgd. Robin Van Persie keert terug naar de ploeg waar het voor hem allemaal begon. Van Persie, ex-speler van Arsenal & Manchester United, begon z’n profcarrière in 2002 bij de Rotterdammers. Nu keert hij op 34-aanvaller dus terug.

Van Persie debuteerde op 18-jarige leeftijd voor Feyenoord en won in z’n eerste seizoen meteen de UEFA Cup. In die finale stond Van Persie in de basis en klopte hij Borussia Dortmund met 3-2. ‘RVP’ verhuisde uiteindelijk in 2004 naar Arsenal. Bij Arsenal werd hij topschutter in de Premier League, maar de echte grote prijzen bleven uit. Daarom verhuisde de aanvaller in 2012 naar Manchester United. Daar werd hij in z’n eerste seizoen meteen kampioen.

Na het vertrek van Sir Alex Ferguson bij Man United, ging het ook minder bij Van Persie. In 2015 trok hij naar het Turkse Fenerbahce. Daar scoorde hij de 2,5 jaar toch nog steeds 40 doelpunten in 91 wedstrijden. Maar vandaag kondigt Feyenoord dus aan dat het de 102-voudige international dus terughaalt naar de club waar het voor hem allemaal begon. Maandag tekent Van Persie z'n contract bij Feyenoord.