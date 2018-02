Usain Bolt begint voetbalcarrière

Jamaicaanse sprinter Usain Bolt heeft bij een voorlopig nog onbekende voetbalclub getekend. Dat kondigde de 31-jarige atleet via Twitter aan. Hij wil nog niet zeggen over welke club het gaat, maar dat maakt hij dinsdag bekend.

De snelste man op aarde heeft al eerder zijn vaardigheden met een bal getest. Hij trainde in 2016 mee met de Franse ploeg Saint-Jean Beaulieu. Vanaf maart zou hij ook mogen meetrainen met Borussia Dortmund. Bolt zelf heeft al vaak genoeg gezegd dat hij droomt van een voetbalcarrière. Nu kan hij zijn droom dus eindelijk waarmaken.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT pic.twitter.com/iFTlWxfy7x