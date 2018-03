Uitverkocht Kiel voor finalematch in Brugge

Het stadion van Beerschot Wilrijk is helemaal uitverkocht voor de beslissende finalematch. Maar liefst 9000 supporters zullen hun ploeg vanuit het Kiel toeschreeuwen. Opmerkelijk, want Beerschot speelt de terugmatch in en tegen Cercle Brugge.

Bij tegenstander Cercle Brugge is de ticketverkoop vandaag gestart. Ook daar was het lang aanschuiven voor een kaartje. Beide ploegen strijden zaterdag voor de promotie. Beerschot Wilrijk won de heenmatch met 1-0.

Alle tickets voor het grote scherm van nu zaterdag in het Olympisch Stadion zijn UITVERKOCHT! In totaal zullen er 9000 supporters onze Mannekes steunen vanop het Kiel! #5FORGLORY #TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/cMBjlTw0sk — Beerschot Wilrijk (@beerschot_wlrk) 7 maart 2018