Uitkijken naar Super Sunday

Hoogdag in de Belgische eerste klasse want met AA Gent - Club Brugge en Standard – Anderlecht staan er twee klassiekers op het programma. Club kan opnieuw verder uitlopen op kop van het klassement, Anderlecht kan over Charleroi springen naar de tweede plaats.

Om half drie begint Super Sunday met de Slag om Vlaanderen. Sinds Yves Vanderhaeghe half oktober overnam van Hein Vanhaezebrouck, is AA Gent ongeslagen in eigen huis. De laatste twee duels won het ook thuis van Club Brugge. Club is dan weer de comfortabele leider en onklopbaar in eigen huis, maar op verplaatsing kon het maar één van haar laatste vijf matchen winnen.

Standard - Anderlecht

Standard en Anderlecht nemen het om 18 uur tegen mekaar op. De Rouches pakten in hun laatste vijf wedstrijden maar vijf punten en zijn uit de top zes gevallen. Anderlecht verloor woensdag dan weer kostbare punten in eigen huis tegen Waasland-Beveren. Als paars-wit wint, springt het wel over Charleroi naar de tweede plaats in het klassement.

KV Oostende - Lokeren

KV Oostende en Lokeren sluiten deze voetbalzondag af om 20 uur. Beide ploegen bevinden zich in de onderste regionen van het klassement en kunnen de punten dus goed gebruiken.