UEFA kan niet lachen met kat: boete Besiktas

Het Champions League-duel tussen Besiktas en Bayern München moest woensdagavond even onderbroken worden door een kat die het veld was opgelopen. Bayern zag er wel de humor van in en verkoos de kat tot ‘Man of the Match’. De UEFA kon er minder om lachen en legt Besiktas een boete op.

Het was 0-2 in het voordeel van Bayern München toen scheidsrechter Michael Oliver de wedstrijd noodgedwongen moest stilleggen. Een rosse kat was de boosdoener en liep langs de zijlijn over het voetbalveld, tot ze weer in de tribune verdween.

De UEFA neemt dit incident ernstig en start een disciplinaire procedure op tegen Besiktas. Volgens artikel 16.1 was er een “ontoereikende organisatie” zoals in het reglement staat vermeld omdat de Turkse ploeg een dier op het speelveld had toegelaten. Daarnaast mag Besiktas zich ook aan een boete verwachten voor de geblokkeerde trappen in het stadion en de voorwerpen die de Turkse supporters gooiden.

“Spieler des Spiels”

Op het officiële Twitteraccount van Bayern München kon men wel lachen met het incident. De Duitse landskampioen riep de kat uit als de ‘Man of the Match’ en postte enkele bewerkte foto’s waarop de kat staat afgebeeld. Bayern won de wedstrijd met 1-3 en mag zich opmaken voor de kwartfinales van de Champions League.

De berichten op het Twitteraccount van Bayern: