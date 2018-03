Twee speeldagen schorsing voor Trebel

Anderlecht-middenvelder Adrien Trebel krijgt twee speeldagen schorsing voor zijn rode kaart afgelopen zondag tegen Antwerp. De Fransman ging toen te zwaar in de tackle op Stallone Limbombe. Hij mist de wedstrijden in Play-Off 1 thuis tegen Gent en in Charleroi.

Het Bondsparket had een schorsing van drie speeldagen voorgesteld, maar paars-wit verzette zich daartegen. De Geschillencommissie besliste uiteindelijk dat twee speeldagen schorsing voldoende is.

Als Anderlecht geen beroep meer aantekent, mist het Trebel in de wedstrijden thuis tegen AA Gent (1 april) en in Charleroi (6 april).

De Fransman verliet de ministage van Anderlecht in Jupille om de zitting van de Geschillencommissie te kunnen bijwonen.