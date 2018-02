Waasland-Beveren-speler Tuur Dierckx heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie gescheurd. Dat gebeurde gisteren in de beloftenmatch tegen Sint-Truiden. De 22-jarige aanvaller zou zes tot acht maanden buiten strijd zijn. Een zware domper voor de Waaslanders, die strijden voor een plaats in Play-Off 1. Dierckx kwam al 23 keer in actie en scoorde daarbij drie keer.