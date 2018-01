Transfersoap ten einde: Sánchez naar Man U

Alexis Sánchez trekt naar Manchester United en Henrikh Mkhitaryan naar Arsenal. Beide ploegen maakten dat maandagavond bekend op hun website. Daarmee is de grootste transfersoap van deze transferperiode ten einde.

Alexis Sánchez mocht naar Manchester United vertrekken, op voorwaarde dat Henrikh Mhitaryan de omgekeerde beweging maakte. Mkitharyan twijfelde eerst over een transfer naar Arsenal, maar heeft uiteindelijk toch zijn handtekening gezet bij de ploeg van Arsène Wenger.

Sánchez maakte bij Arsenal 80 doelpunten in 166 wedstrijden en won er twee keer de FA-Cup. José Mourinho is zeer opgetogen met de transfer: “Alexis is één van de beste aanvallers ter wereld. Hij is een goede toevoeging aan onze groep.” De Chileen wordt met een loon van 550.000 euro per week de best betaalde voetballer in de Premier League.

Mkitharyan kwam 39 keer in actie voor Manchester United en won vorig seizoen met de Red Devils de Europa League. Hij is kapitein van de Armeense nationale ploeg en werd al acht keer verkozen tot Armeens voetballer van het jaar.

