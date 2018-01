Transfer Mitrovic gaat niet door

De transfer van Stefan Mitrovic van AA Gent naar het Franse Saint-Etienne gaat niet door. De Servische verdediger slaagde niet voor z’n medische testen en moet dus bij AA Gent blijven. Ongetwijfeld een slok op de borrel voor de Bufallo’s, want Mitrovic zou hen 3,7 miljoen euro opleveren.

[ COMMUNIQUÉ] Les résultats des multiples tests médicaux auxquels s’est soumis Stefan Mitrovic depuis deux jours ne permettent pas à l’#ASSE de conclure le transfert du joueur. Le club lui souhaite un prompt rétablissement. pic.twitter.com/0YhlOuO5xF — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 6 januari 2018

“De resultaten van de medische tests die Stefan Mitrovic de voorbije twee dagen heeft ondergaan, staan Saint-Etienne niet toe om de speler te transfereren. We wensen hem een spoedig herstel.” Met dit droge bericht kondigt het Franse nummer 16 aan dat het afziet van de transfer van Stefan Mitrovic. Er wordt niet gezegd wat de reden is waarom de Serviër is afgekeurd. Voor AA Gent is het al de derde speler op een half jaar tijd die afgekeurd wordt bij een uitgaande transfer.

Deze zomer werden er bij Thomas Foket hartproblemen vastgesteld, waardoor hij niet naar het Italiaanse Atalanta kon. En ook Renato Neto zag door een hardnekkige knieblessure een transfer naar het Engelse Brighton afketsen. Door deze derde keer grijpen de Bufallo’s natuurlijk ook naast heel wat miljoenen.