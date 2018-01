Transfer Coutinho naar Barça is rond

De transfer van Philippe Coutinho van Liverpool naar FC Barcelona is helemaal rond. Dat zegt toch de BBC. Barça zou 120 miljoen plus op termijn nog eens 40 miljoen euro voor de 25-jarige Braziliaan. Daarmee wordt hij de op twee na duurste speler ooit.

Het is geen geheim dat de Braziliaanse dribbelkont al langer naar Barcelona wou verhuizen. Deze zomer weigerde hij nog te spelen voor Liverpool om zo een transfer naar Barcelona af te dwingen. Liverpool hield toen het been stijf, maar beloofde Coutinho wel dat hij deze winter mocht vertrekken als het juiste bedrag werd betaald.

Dat zou Barcelona nu dus willen doen. In totaal zullen de Catalanen zo’n 160 miljoen euro betalen. Daarmee wordt Coutinho meteen de derde duurste speler ooit, na Neymar en Mbappé. De Braziliaanse dribbelkont kan een contract van vijf seizoenen tekenen bij de leider in La Liga.

Deze zomer haalde Barça ook al de Fransman Ousmane Dembélé voor 105 miljoen euro weg bij Borussia Dortmund. Er is wel één nadeel in de transfer van Coutinho: hij zal niet in actie mogen komen in de Champions League, dit omdat hij al Champions League-wedstrijden met Liverpool heeft gespeeld.