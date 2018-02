Topper Club-Charleroi onbeslist

De topper tussen Club Brugge en Sporting Charleroi is zondagavond geëindigd op 3-3. Charleroi loopt zo opnieuw een punt uit op RSC Anderlecht, de derde in het klassement, en Club blijft zo comfortabel aan de leiding.

Het begin van de eerste helft werd vooral gekenmerkt door slordigheden aan beide kanten. Het mooiste voorbeeld daarvan was het openingsdoelpunt. In de 23ste minuut leed Club achterin dom balverlies en Ilaimaharitra profiteerde optimaal: 0-1. De vreugde bij de Carolo’s was maar van korte duur want de competitieleider maakte vrijwel meteen gelijk via een schitterende goal van Anthony Limbombe.

Toch liet Charleroi de moed niet zakken. Na 31 minuten bracht Hendrickx zijn ploeg opnieuw op voorsprong met een knap gekruist schot. In een spektakelvolle eerste helft versierde Vormer ook nog een penalty, maar de Nederlander vergat die om te zetten. Zo gingen beide ploegen rusten bij een 1-2-stand.

Kort na rust maakte de thuisploeg de 2-2. Diaby zette Vanaken voor doel en de Brugse middenvelder twijfelde niet. Nadien verhoogde Blauw-Zwart het tempo. De ploeg van Ivan Leko sprokkelde heel wat grote kansen bijeen, maar vergat ze telkens af te maken. In de 74ste minuut was het dan toch raak via Wesley. Nadien liet Club het tempo weer zakken. De Carolo’s kwamen meer in de wedstrijd en konden zelfs opnieuw gelijkmaken via de pas ingevallen Rezaei.

3-3 bleef uiteindelijk de eindstand. Club verliest zo voor het eerst in eigen huis punten in de Jupiler Pro League. Anderlecht volgt nu op 12 punten van leider Club Brugge en op 1 punt van Charleroi, de tweede in de rangschikking.