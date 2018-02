Topclubs gaven €786 miljoen uit tijdens winter

In de vijf grootste competities is er tijdens de wintermercato 786 miljoen euro uitgegeven. In de grootste competities van Europa, blijven de bedragen duizelingwekkend en schieten de prijzen van spelers de hoogte in.

Volgens het rapport van de FIFA gaven de Spaanse, Duitse, Engelse, Franse en Italiaanse clubs deze winter 786 miljoen euro uit aan spelers. Dat is goed voor een toename van maar liefst 70,6% tegenover januari 2017. Die stijging is vooral te danken aan de Engelse en Spaanse competities, die elk nieuwe records vestigden voor hun gezamenlijke uitgaven. De Engelsen gaven met 388 miljoen euro het meeste geld uit.

Evenveel transfers, duurdere spelers

Het aantal transfers, in totaal 530, is quasi hetzelfde gebleven tegenover de vorige wintermercato. Toch is er meer dan 300 miljoen euro meer uitgegeven tegenover januari 2017. Spanje gaf zelfs meer uit dan de vorige zeven winterperiodes gecombineerd. De Italianen geven het minst uit, en kijken vooral naar jonge, goedkope voetballers.

Toptransfers 2018

De duurste speler deze winter was Philippe Coutinho. Barcelona kocht de Braziliaan voor 120 miljoen euro van Liverpool, goed voor bijna de helft van de uitgaven van alle Spaanse clubs samen. De transfers van Aubameyang (€63 miljoen) en Virgil Van Dijk (€78,8 miljoen) geven dan weer een boost aan de uitgaven van de Premier league-clubs.