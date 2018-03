Timmermans interim-voorzitter Pro League

Johan Timmermans, voorzitter van KV Mechelen, is als interim-voorzitter van de Pro League aangesteld. De 60-jarige Timmermans vervangt tot begin juni Roger Vanden Stock, die zijn mandaat als voorzitter neerlegde.

Naast het voorlopige voorzitterschap van Timmermans moesten ook nog twee andere bestuursposten ingevuld worden. Patrick Janssens (ex-KRC genk) en Luc Devroe (ex-KV Oostende) mochten niet langer zetelen in de raad van bestuur. Peter Croonen (KRC Genk) en Patrick Orlans (KV Oostende) nemen hun taken over.

Op vijf juni wordt een definitieve voorzitter voor de Pro League gekozen.