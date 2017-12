Thomas Vermaelen is fan van Preud'homme

Nu hij zichzelf opnieuw in de kijker speelt bij FC Barcelona, laat de Catalaanse club Thomas Vermaelen ook een keertje naast het veld aan het woord. Vermaelen moet voor elke positie op het veld zijn vier legendes kiezen. In doel gaat hij voor een landgenoot: Michel Preud’homme.

“Toen ik negen jaar oud was, was Preud’homme actief op het WK in de Verenigde Staten. Hij speelde toen een fantastisch toernooi”, vertelt Vermaelen. De Rode Duivel kiest daarnaast voor twee Italianen en een Braziliaan. Als beste verdediger kiest Vermaelen voor Paolo Maldini, Andrea Pirlo is de beste middenvelder volgens Vermaelen en in de aanval kiest onze landgenoot voor Romario.