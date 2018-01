Teodorczyk valt geblesseerd uit

Slecht nieuws voor Anderlecht en Lukasz Teodorczyk. De Poolse aanvaller heeft met een heupblessure moeten afhaken op de winterstage in La Manga. Teodorczyk is de enig overgebleven spits in de ploeg van Hein Vanhaezebrouck. Voorlopig is het nog onduidelijk hoe lang Teo buiten strijd zal zijn of als hij snel opnieuw kan aansluiten.

Teodorczyk moest gisteren op de eerste trainingsdag in Spanje afhaken met last aan de heup. Vandaag begon hij wel aan aan de trainingen, maar al snel moest de Pool terug naar binnen met een overbelaste heup.