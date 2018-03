Supporters zetten station op stelten

Standard en Genk spelen vanavond de finale van de Crocky Cup. De supporters van Standard lijken er alvast zin in te hebben. Het rode legioen vertrok met de trein in Luik waar ze stonden te zwaaien met spandoeken en Bengaals vuurwerk. Eens op de trein ging het er minder fraai aan toe. De Standardsupporters staken op de trein vuurwerk af en trokken aan de noodrem.

De grote en enthousiaste achterban van Standard staat op scherp voor de bekerfinale vanavond. Er trekken ruim 20.000 supporters vanuit Luik naar Brussel om hun ploeg naar de winst te schreeuwen. De meerderheid reist met de trein af naar de hoofdstad en dat ging duidelijk gepaard met enkele opstootjes. In het treinstation van Luik staken de fans Bengaals vuurwerk af. "Niemand raakte gewond", zegt Bart Crols, woordvoerder van NMBS, aan VTM NIEUWS. "Ondertussen is alles onder controle."

Ter hoogte van Erps-Kwerps staken de fans op de trein vuurwerk af en werd er aan de noodrem getrokken. Eens aangekomen in het Centraal station van Brussel zorgden de Luikse fans voor nog meer onrust door de hele treinhal te vullen met rook.

