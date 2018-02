STVV stuurt RSCA met 1-0 nederlaag naar huis

STVV heeft de 27e speeldag in de Jupiler Pro League geopend met een 1-0 zege tegen een doodziek Anderlecht. Chuba Akpom scoorde op het halfuur het enige doelpunt van de partij. STVV doet zo opnieuw mee in de strijd voor Play-off 1, Anderlecht kan al vijf matchen op rij niet meer winnen.

De jarige Hein Vanhaezebrouck kon op het kunstgrasveld van Sint-Truiden niet rekenen op een waslijst aan spelers. Sven Kums en Leander Dendoncker waren geschorst. Kara Mbodji, Adrien Trebel, Andy Najar en Henry Onyekuru liggen in de lappenmand. Aanwinst Lazar Markovic is conditioneel niet in orde. Lukasz Teodorczyk kreeg wel opnieuw de voorkeur op Sylvère Ganvoula, Ryota Morioka verloor zijn basisplaats aan Massimo Bruno. De eveneens jarige Olivier Deschacht werd naar de B-kern verwezen.

De wedstrijd was amper gestart of scheidsrechter Nathan Verboomen, maakte er al tijdelijk een einde aan. De supporters van RSC Anderlecht staken massaal vuurwerk af en hulden Stayen in een enorme rookwolk. Door de rook in het stadion kon er niet gespeeld worden, oordeelde Verboomen. Hij stuurde de spelers na een kwartier de kleedkamers in, nog eens tien minuten en een waarschuwing via de stadionomroeper later kon de partij hernomen worden.

Op het veld ontbrak het vuurwerk, vooral de bezoekers kregen geen voet aan de grond. Na een halfuur kwam de thuisploeg dan ook verdiend op voorsprong. Chuba Akpom (32.) verraste doelman Matz Sels met een lage schuiver van buiten de grote rechthoek. Massimo Bruno had vijf minuten later de gelijkmaker aan de voet, maar Nana Ampomah kwam goed tussen.

Op slag van rust kreeg STVV een strafschop, nadat Verboomen hands van Josué Sa had gezien. De verdediger van Anderlecht raakte het leer met de arm, maar deed dat evenwel buiten het strafschopgebied. Doelman Sels zorgde voor gerechtigheid en hield de elfmeter van Akpom tegen.

Tweede helft

In een matige tweede helft, met daarin het debuut van de achttienjarige Alexis Saelemaekers voor RSCA, veranderde er niets meer aan de score. STVV kwam nog het dichtst bij een doelpunt, maar Jonathan Legear kon niet scoren tegen zijn ex-ploeg. Ook een aarzelende Asamoah liet de 2-0 liggen.

Anderlecht kan al vijf competitieduels op rij niet meer winnen. AA Gent kan de Brusselaars zondag mits winst tegen KV Mechelen zelfs bijbenen op de derde plaats. STVV rukt op naar de negende plaats en mengt zich opnieuw in de debatten voor Play-off 1. De Kanaries hebben 36 punten, eentje minder dan nummers vijf en zes Genk en Antwerp.