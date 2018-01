STVV blijft zesde na 1-1 in Genk

De Limburgse derby heeft geen winnaar opgeleverd. Racing Genk en STVV speelden 1-1 gelijk. Genk kwam een kwartier voor tijd op voorsprong via een vrije trap van Malinovskyi, maar vijf minuten later bezorgde Boli STVV alsnog een punt. In de stand blijven de Kanaries zo zesde, Genk staat op de zevende plaats.

#STVV pakt verdiend punt in #Genk. Kanaries blijven zo in top zes. Spelen in komende zes matchen wel nog tegen de top vier. #gnkstv @VTMStadion pic.twitter.com/yPnec47WTX — Jarno Bertho (@JarnoBertho) January 27, 2018

