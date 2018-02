Sterke Alderweireld maakt heroptreden

Toby Alderweireld stond woensdag voor het eerst in ruim drie maanden aan de aftrap bij Tottenham. The Spurs wonnen makkelijk met 2-0 van vierdeklasser Newport County in de vierde ronde van de FA Cup. De Londenaars wissen zo het (schamel) 1-1-gelijkspel van in de heenmatch uit en stoten door in het toernooi.

Begin november viel Alderweireld uit met een hamstringblessure. De Rode Duivel kende woensdag een makkelijk heroptreden. Hij, en bij uitbreiding de hele Tottenham-defensie, werden nooit echt op de proef gesteld.