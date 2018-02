Standard wint met tien van Moeskroen

Standard heeft in eigen huis met 4-3 gewonnen van Moeskroen. De Rouches bogen met een man minder een 2-3 achterstand om in een zege.

De wedstrijd kende een onwaarschijnlijk slot. Twintig minuten voor tijd viel Standard bij een 2-2 stand met tien na een tweede gele kaart voor Luyindama. Moeskroen profiteerde al snel en kwam op een 2-3 voorsprong.

Met een man minder begon Standard echt te drukken en dat loonde, want in de slotminuten boog het de achterstand om in een 4-3 zege. Standard behoudt zo het uitzicht op play-off 1.