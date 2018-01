Standard heeft in de slotseconde de overwinning uit de brand gesleept tegen rode lantaarn Eupen. Sebastien Pocognoli maakte de verlossende 3-2. Eupen was nochtans twee keer op voorsprong gekomen, maar telkens maakte Standard snel gelijk via Orlando Sa. Door de overwinning springt Standard opnieuw de top 6 binnen. Eupen blijft troosteloos laatste.