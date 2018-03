Standard wint Beker van België

Standard heeft voor de achste keer in z'n geschiedenis de beker van België gewonnen. In de finale wonnen ze na verlengingen met 1-0 van Racing Genk. Renaud Emond maakte het winnende doelpunt voor de rouches.

De wedstrijd begon enkele minuten later omdat er vanuit beide supportersvakken vuurpijlen ontstak. Op het veld zelf was er veel minder spektakel: een echte doelkans voor een van beide ploegen bleef uit.

In de tweede helft was er niet veel beterschap. Pas in de absolute slotfase kreeg Genk een enorme mogelijkheid op de 1-0, maar Gillet hield de kopbal van Aidoo knap uit z'n doel.

Voor het eerst eindigde een bekerfinale na de reguliere speeltijd op 0-0. In de verleningen was er wel meteen opwinding: Emond kopte een voorzet van Carcela via de lat binnen.

Genk drong nog aan maar Standard hield z'n voorsprong vast. Voor de rouches is het hun tweede bekerzege in drie jaar.