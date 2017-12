Standard veroordeelt racistisch gedrag

Standard is van plan om naar de burgerlijke instanties te stappen na de incidenten met speler Uche Agbo in de wedstrijd tegen KV Kortrijk. De verdediger werd uitgefloten toen hij er wat lang over deed om het veld te verlaten na een rode kaart en er zouden ook racistische geluiden gehoord zijn.

“Toen Uche zich langs de zijkant van het veld naar de kleedkamers wou begeven, werd hij letterlijk bekogeld door bekers bier in zijn richting door de supporters”, klinkt het bij Standard. “Wat nog erger is, is dat sommigen onder hen ook racistisch en xenofoob gedrag vertoonden ten opzichte van de speler.”

“Standard veroordeelt met klem de houding van die individuen wiens ontoelaatbare gedrag volledig in strijd is met de waarden die verdedigd worden door onze club en de Jupiler Pro League. Uche en andere leden van onze club waren diep geschokt door deze ernstige incidenten en door de passiviteit van het arbitraal korps.”

Standard wil deze zaak nu aanhalen bij de burgerlijke instanties “zodanig dat communautaire, racistische en xenofobe gezangen definitief uit onze stadions gebannen zullen worden. Dergelijke gedragingen hebben nergens hun plaats. Noch in de competitie, noch in eender welke andere situatie.”