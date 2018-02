Standard veegt Club van de mat: 4-1

Standard heeft Club Brugge een pak slaag gegeven in de halve finale van de beker van België. In de heenwedstrijd op Sclessin werd het 4-1. Renaud Emond scoorde drie keer voor de Rouches.

Ivan Leko stelde voor de gelegenheid zowel Jordy Clasie als concurrent Marvelous Nakamba op, maar dat bleek geen overdonderend succes. Standard liep over Club heen. Renaud Emond was de man van de match met drie doelpunten.

Eerst werkte hij aan de tweede paal een voorzet van Edmilson binnen (20.), daarna een voorzet van Razvan Marin (26.) en bij zijn derde deed Emond het in de rebound na een poging van Paul José Mpoku (56.). Ook na de 3-0 was Club absoluut niet bij monde om te reageren. Het was nog geen twee minuten wachten op de 4-0 van Edmilson, op aangeven van Collins Fai (58.). In het slot konden de Bruggelingen de return toch nog enige zin geven.

De ingevallen nieuwkomer Matej Mitrovic (84.) kopte de 4-1 tegen de netten.

De terugwedstrijd in Brugge wordt volgende week donderdag gespeeld.