Standard en Sint-Truiden spelen 1-1 gelijk

Standard en Sint-Truiden hebben de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League met een 1-1 gelijkspel afgesloten. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord. Razvan Marin zette Standard vijf minuten voor tijd op voorsprong. In de toegevoegde tijd maakte Roman Bezus er alsnog een gelijkspel van.

Het duel met een felbegeerde plaats in play-off I als inzet draaide uit op een teleurstelling. Met Ricardo Sa Pinto opnieuw aan de zijlijn na zijn schorsing bakten de ongeïnspireerde Luikenaars er weinig van. Iedereen verwachtte een gretig Standard aan de aftrap, na een maand zonder overwinning en de uitgesproken play-off I-ambities. De eerste helft werd vooral gekenmerkt door stevig fysiek spel, balverlies en misverstanden aan beide zijden. Aan de rust uitte de thuisaanhang zijn ongenoegen met een fluitconcert en boegeroep.

De tweede helft was van hetzelfde allooi. De twee doelpunten vielen in de laatste minuten van de match. In de 85e minuut draaide Marin zich vrij in de zestien en knalde hij de bal van dichtbij binnen. Standard leek alsnog met de overwinning aan de haal te zullen gaan, maar vijf minuten later sleepte STVV toch nog een punt uit de brand toen de ingevallen Bezus zijn corner rechtstreeks in doel zag verdwijnen.

Een gelijkspel waar vooral Standard weinig mee opschiet: het staat achtste, nog steeds op drie punten van de zesde plaats, die STVV bekleedt. De Truienaars mogen blijven dromen van play-off I, maar zien Excel Moeskroen, dat eerder op de avond met 2-1 won van Zulte Waregem, wel tot op drie punten naderen.