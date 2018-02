Standard behoudt uitzicht op top 6

Standard Luik heeft zaterdagavond op de 25e speeldag met 0-3 gewonnen op bezoek bij Sporting Lokeren. Daarmee behouden de Rouches uitzicht op de top 6.

Het was Club Brugge-killer Renaud Emond die de bezoekers op slag van rusten op een 0-1 voorsprong had gebracht. In het slot diepten invallers Duje Cop van op de stip en Razvan Marin met een knappe schuiver de score uit tot 0-3. Lokeren beëindigde de wedstrijd nog met tien na de uitsluiting van Mehdi Terki in de slotfase.

De Roemeen - de voorbije weken steevast uitblinker bij de Rouches - startte op Daknam verrassend op de bank, waar hij naast aanwinst Mehdi Carcela zat. Ook de van Olympiakos gehuurde middenvelder mocht in het slot nog invallen om zo zijn rentree bij de Luikse furie te vieren. De score had in het Waasland nog verder kunnen oplopen, want twee doelpunten van Orlando Sa werden nog afgekeurd.

Met de achtste zege van het seizoen doen de Luikenaars goede zaken in het klassement, waar ze naar de zevende plaats opklimmen. Net als nummer zes Waasland-Beveren hebben ze 33 punten achter hun naam staan. Lokeren snakt stilaan naar het einde van de reguliere competitie en blijft vijf speeldagen voor het einde met 27 punten dertiende.