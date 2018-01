Stanciu verlaat Anderlecht

Nicolae Stanciu trekt naar Sparta Praag. De 24-jarige middenvelder ondertekende er vandaag eindelijk een contract voor 3,5 seizoenen. De transfer hing al een hele tijd in de lucht, maar na enkele weken is het nu definitief rond.

Nicolae Stanciu slaagde voor zijn medische testen en tekende vandaag bij Sparta Praag een contract tot 2021. "Ik ben blij om hier te zijn" aldus Stanciu op de clubwebsite. Stanciu speelde anderhalf jaar voor Anderlecht, maar kon er nooit echt doorbreken. In 53 wedstrijden maakte hij 9 doelpunten en gaf hij 10 assists. Met Anderlecht won hij vorig seizoen wel de landstitel.

Anderlecht zou zo'n 5 miljoen euro vangen voor de Roemeense spelverdeler. Hoe dan ook is Stanciu een verlieslatende transfer. In 2016 betaalde paars-wit maar liefst 10 miljoen euro om Stanciu weg te halen bij Steaua Boekarest. Daarmee is hij nog steeds de duurst inkomende transfer ooit in de Belgische hoogste klasse.