Stadionverbod voor West Ham hooligans

De Engelse eersteklasser, West Ham United, heeft een levenslang stadionverbod opgelegd aan vijf supporters voor de thuis –en uitwedstrijden. De vijf toeschouwers bestormden het veld tijdens de thuiswedstrijd tegen Burnley van twee weken geleden, die ze met 0-3 verloren.

Ook de supporters die met munten naar de spelers en bestuur gooiden, krijgen een levenslang stadionverbod. “We nemen een nultolerantie tegenover alle vormen van geweld, die een gevaar kunnen zijn voor anderen”, luidde het in een statement van de Londense club. De club wil dat de straf al vanaf de volgende thuiswedstrijd tegen Southampton op 31 maart in gang treed.

Het team van David Moyes staat momenteel één plaats boven de degradatiezone.

