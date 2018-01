Yves VDH: "Play-off 1 is een must"

“Play-off 1 is een must.” Dat zegt AA Gent-trainer Yves Vanderhaeghe in een gesprek met VTM NIEUWS. Gent kende een slechte seizoensstart, maar klom onder Vanderhaeghe opnieuw omhoog in het klassement. Op dit moment is Gent vijfde met 21 punten minder dan leider Club Brugge.

Kritisch over transfers

AA Gent bereidt zich in het Spaanse Oliva voor op de tweede seizoenshelft. Daar sloten ook twee nieuwkomers aan: Sigurd Rosted en Anders Christiansen. Yves Vanderhaeghe is blij met de versterking, maar heeft ook zijn bedenkingen bij die twee transfers.

“Die jongens komen uit competities waar ze in vakantie waren. Dan zie je het al bij Anders Christiansen dat hij na één dag moet afhaken. De rest van de kern zit met een serieuze basis waar ze kunnen op verder teren. Wij proberen die jongens opnieuw klaar te stomen, maar we moeten er rekening mee houden dat dat een aantal weken kan duren.”

“Kennen blessure Mitrovic”

Met de komst van Rosted krijgt Stefan Mitrovic er een extra concurrent bij. De Serviër faalde vorige week voor zijn medische testen bij Saint-Etienne en staat nu een tijd aan de kant met een enkelblessure. “Hij had al last van die blessure, maar zijn hem wel kunnen blijven gebruiken. We kennen de blessure dus, maar ze is wat erger dan verwacht. Ik denk niet dat hij nog naar de stage zal komen.”