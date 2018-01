Yves VDH: "Ambities blijven verleggen"

AA Gent boekte zondagmiddag een knappe zege tegen leider Club Brugge. “We hebben ze op onze eigen manier proberen vastzetten, daarvoor wil ik mijn spelers feliciteren”, zegt Yves Vanderhaeghe. “We mogen ook onze ambitie blijven verleggen. We moeten proberen dichter te komen bij de plaatsen drie en twee. Club staat voorlopig nog te ver.”

Bij Club Brugge was vooral trainer Ivan Leko teleurgesteld na de derde nederlaag van het seizoen. “We hadden een dag rust te kort. Er was geen scherpte en we voetbalden te traag. Het is ook de tweede wedstrijd op rij dat we problemen hebben tegen een powerploeg.” Kapitein Ruud Vormer ziet nog geen problemen. “Je verliest altijd wel een paar keer op een seizoen. Kopjes recht nu.”