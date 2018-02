Woensdag is het zover. Dan vindt het 64e Gala van de Gouden Schoen plaats in Paleis 12 in Brussel. De topfavorieten zijn enerzijds Ruud Vormer & Hans Vanaken van Club Brugge en anderzijds Youri Tielemans en Leander Dendoncker van Anderlecht. Wij gingen al eens langs bij enkele spelers en analisten en vroegen naar hun mening.