Wil Martinez dan toch langer blijven?

Wil Roberto Martinez na het WK dan toch bondscoach blijven van de Rode Duivels? Letterlijk zegt hij het niet, maar de Spaanse trainer ziet een langetermijnproject bij de Belgische nationale ploeg. “We hebben fantastische voetbalambassadeurs, nu moeten we een nieuwe generatie naar voor brengen die deze spelers kan vervangen.”

Martinez is nu anderhalf jaar aan de slag bij de Rode Duivels. “Ik vind het fantastisch om in België te wonen en om bondscoach te zijn van de Rode Duivels. Iedereen heeft mij hier thuis doen voelen.” Zelf leek Martinez na het WK weer aan de slag te willen gaan als clubcoach, maar nu lijkt hij langer bondscoach te willen blijven.

“Ik zie hier een langetermijnproject. Onze volgende taak is om een nieuwe generatie voetballers naar voor te brengen om de huidige spelers te vervangen. Ik zie dat als een werk voor een langere periode dan nu gepland voor een bondscoach.” Langer dus dan de twee jaar die Martinez hier heeft getekend. Zijn contract loopt namelijk na het WK af.

“WK zal ons veel vertellen”

Martinez wil niet te veel woorden meer vuil maken aan zijn al dan niet aanblijven na het wereldkampioenschap. “De Wereldbeker zal ons vertellen wat het beste is voor de toekomst. Maar het enige dat vandaag belangrijk is, is de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië en de voorbereiding op het WK.”