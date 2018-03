Wie degradeert? Dit denken onze analisten

We staan voor een cruciaal weekend in de Jupiler Pro League. Tijd dus om de mening van onze analisten te vragen. Vraag één: wie degradeert er naar eerste klasse B, KV Mechelen of Eupen? De meningen zijn verdeeld.

“Mijn hart zegt absoluut KV Mechelen”, aldus Aad de Mos, ex-trainer van Malinwa. “De laatste speeldag wordt waanzinnig. Beide trainers zullen de andere wedstrijd volgen, want je moet kunnen anticiperen. Het wordt een slijtageslag.”

Ook Gilles De Bilde denkt dat KV Mechelen in 1A blijft en dat er druk gecommuniceerd zal worden op de bank. Jan Boskamp zegt dan weer Eupen. “Je zit met dat doelsaldo van één goal verschil. Ik geef Eupen meer kans om meer doelpunten te maken tegen Moeskroen dan KV Mechelen tegen Waasland-Beveren.”

Kan dit eerlijk?

De vraag stelt zich of zo’n laatste cruciale speeldag eerlijk kan verlopen. Onze analisten denken van wel. Aad de Mos gelooft in de eerlijkheid van spelers en trainers en volgens Jan Boskamp maken de media het heel moeilijk omdat ze er kort opzitten. Gilles De Bilde zegt het volgende: “Sommige beslissingen lijken soms vreemd, maar dat heeft te maken met de spanning en druk.”

