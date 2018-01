Vormer: "Waarom niet langer bij Club?"

Ruud Vormer zit in bloedvorm. De kapitein van Club Brugge is de assistkoning in de Jupiler Pro League en topfavoriet voor de Gouden Schoen. Over een vertrek bij blauw-zwart denkt hij niet na. “Club Brugge mag mij gerust een contract van vijf jaar geven.”

Vormer wordt in mei dertig jaar oud. “Komt die stap hogerop nog? Dat weet je niet”, zegt hij in een gesprek met VTM Stadion. “Je ziet nu jongens die naar het buitenland gaan, maar daar op de bank terecht komen. Club Brugge mag mij gerust een contract van vijf jaar geven. Dan gaan we daar zeker over nadenken.”