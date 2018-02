Ivan Leko, Michel Preud’homme en Bart Verhaeghe zijn het er unaniem over eens: Ruud Vormer is de verdiende winnaar van de Gouden Schoen. Na de prijsuitreiking legden ze één voor één uit waarom de Nederlander de draaischijf is van het huidige Club Brugge en waarom alleen hij met de prijs kon gaan lopen.