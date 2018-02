Vormer: "Sta open voor contractverlenging"

Gouden Schoen Ruud Vormer stond vrijdag de pers te woord naar aan leiding van zijn Gouden Schoen. Vormer geniet nog volop na van woensdagavond en blikt ook vooruit naar de toekomst. Zo staat hij zeker open voor een contractverlenging bij Club Brugge. “Ik voetbal iedere week, mijn gezin heeft het goed, leuk leven in België, goed eten. Wat wil je dan nog meer?”

Vormer beleefde woensdag een avond om nooit te vergeten. “Met Van Gaal die de schoen uitreikt, men vader die donderdag het veld opkwam. Het doet wat met mij. Ik heb ervan genoten. Ik vond de woorden van Van Gaal heel mooi, om mijn ouders zo te zien, dat maakt mij heel blij.”

“Titel? We zijn er nog lang niet”

Voor Vormer en Club Brugge rest er nu nog één doel: “Het kampioenschap. Daarvoor moeten we alles laten en doen. “Straks beginnen de play-offs en dan is het aan ons om er te staan en vol voor de titel te gaan. We hebben het team er voor. Het ziet er ook goed uit, maar we moeten blijven vlammen, want het wordt nog een lange weg.”