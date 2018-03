Vertrouwen bij Malinwa voor cruciaal duel

De spanning stijgt in Mechelen en Eupen. Zondag weten we wie van hen degradeert naar eerste klasse B en wie in 1A blijft. Malinwa-voorzitter Johan Timmermans blikt vooruit. “Ja, wij zijn ook al bezig met wanneer dit fout afloopt.”

Toch heeft Timmermans er ook vertrouwen in dat zijn club in eerste klasse A blijft. “KV Mechelen is geen club voor 1B. Iedereen denkt dat, maar we moeten nog altijd resultaat halen zondag. Ik blik vooruit met een gezonde dosis nervositeit, maar ook met volle vertrouwen in een goede afloop. We hebben de troeven in handen.”

Stel dat het slecht afloopt voor Malinwa en de club degradeert, is dat niet alleen sportief maar ook financieel slecht nieuws voor KV Mechelen. “Ik kan er geen bedrag op plakken, maar dit gaat over enkele miljoenen. We hebben sinds enkele maanden aandeelhouders en die geven ons wat ademruimte voor wanneer we zouden zakken.” De voorzitter zegt ook dat de verdere vernieuwing van het stadion verder gaat, wat het resultaat dit weekend ook mag zijn.”

“De wil is enorm”

De man bij KV Mechelen misschien wel het meest ervaring heeft met dit soort situaties, is trainer Dennis van Wijk. Hij ziet een verschil met andere ploegen waarmee hij vocht tegen degradatie. “De beleving in deze club is heel groot. Vanaf de eerste dag dat ik hier ben, is de wil om in eerste klasse A te blijven enorm. Iedereen schuift zichzelf naar de zijkant voor het clubbelang. Dat geeft een goed gevoel.”

