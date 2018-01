Vermant: "Hoop hier succesvol te zijn"

Sven Vermant is begonnen aan zijn eerste job als hoofdcoach. Tot gisteren had hij de beloften van Club Brugge nog onder zich, vanaf vandaag mag hij zich bewijzen als trainer van Waasland-Beveren. “Ik hoop hier succesvol te zijn.”

Het is een lange dag geweest voor Vermant. Na enkele verkennende gesprekken de voorbije weken, trok hij vannacht naar huis vanuit Duitsland om de deal af te ronden. Sven Vermant, 44 jaar oud, volgt bij Waasland-Beveren Philippe Clement op, zijn oud-ploegmakker van bij Club Brugge. “Ik heb contact gehad met hem, maar ook met anderen. Dat we beide jong en ambitieus zijn, zal in onze genen zitten. Het heeft ons ook getypeerd als voetballer.”

Clement legde de voorbije maanden een knap parcours af met Waasland-Beveren en daardoor plukte Racing Genk hem er weg. Sven Vermant hoop even goed en nog beter te doen. “Dat komt helaas nooit op bestelling. We zullen er hard voor moeten werken. Als je ambitieus bent en resultaten wil halen, leg je de druk ook sowieso zelf hoog.”

Bekijk hier de eerste persconferentie van Sven Vermant als trainer van Waasland-Beveren: